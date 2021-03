Pape François : messe symbolique en terre irakienne

La ferveur des Irakiens pour ce pape qui est venu jusqu’à eux malgré les risques d’attentat et les restrictions sanitaires. Ils étaient 10 000, dans un stade au nord de l'Irak, des chrétiens longtemps persécutés, comme des musulmans. Le pape s’est parfois exprimé en Arabe pour faire passer son message : “Salam ! (la Paix), Salam ! (la Paix); Salam ! (la Paix)”, “L’Irak restera toujours avec moi dans mon cœur. Je vous demande de travailler ensemble dans l’unité à un avenir de paix et de prospérité qui n’oubliera personne”, a-t-il ajouté. Un symbole marquant à Mossoul, au milieu des ruines de la ville la plus occupée durant trois ans par Daech, le souverain pontife a libéré une colombe. Dans cette région où les hommes politiques ne viennent plus, il a aussi visité une église détruite par les terroristes dans le village de Karakoch. Pour les chrétiens, dont plus d’un million ont dû fuir le pays ces vingt dernières années, le geste est très fort. Faraj Benoît Camurat de l’association Fraternité en Irak a précisé : “Tout le monde avait les larmes aux yeux. C’était très très émouvant. Cette venue du pape, ça représente la possibilité d’une résurrection de cette communauté chrétienne d’Irak. ça représente un grand soutien, un signe d’espoir immense”. Un autre moment fort, c’est cette rencontre avec l’ayatollah Sistani, le leader spirituel de 200 millions de chiites dans le monde. Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général d’Œuvre d’Orient affirme : “ Le pape, c’est une voix mondiale qui vient redonner aux Irakiens, pas seulement aux chrétiens mais à tous les Irakiens, leur propre dignité”. Retransmises dans le monde entier, ces images sont aussi une victoire pour la diplomatie du Vatican, alors que beaucoup estimait ce voyage impossible.