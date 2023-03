Papiers d'identité : pourquoi la galère continue

Avant d'être appelés au guichet, les Bordelais doivent s'armer de patience. Pour obtenir un rendez-vous à la mairie, Marcel a, par exemple, mis presque un an. Avec le retour des beaux jours, nos compatriotes veulent voyager. Ils ont donc besoin de passeport. Et forcément, les délais s'allongent. Comment obtenir le précieux sésame avant l'été ? Sur la plateforme mise en ligne par le gouvernement, il n'y a aucun rendez-vous avant le 15 novembre, car les municipalités ne mettent pas à jour leurs créneaux disponibles. Il est donc conseillé de privilégier le site Internet de votre mairie et s'armer de patience. L'État avait promis également plus de matériels comme les boîtiers pour recueillir les empreintes. Mais les aides sont insuffisantes pour le maire. Ce dernier ne peut délivrer que 80 créneaux supplémentaires par semaine, comme l'explique Jamila Giqueaux, agente territoriale à la mairie de Bordeaux en Gironde. Une fois le rendez-vous fixé, il faut compter en ce moment trois à quatre semaines pour la fabrication des papiers d'identité. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Brousseau