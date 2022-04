Papillons : une source d'inspiration pour la science

En un battement d'ailes, ils font danser les feuilles, virevolter les poussières, bousculent les particules sous un ciel de printemps. Bleus nuit, or, rouges, carmins, transparents ou velus... Dans le monde, il y aurait 160 000 espèces de papillons différentes. Mais au-delà de leurs parures, derrière les couleurs, qu'y a-t-il ? Observés au microscope, les papillons semblent offrir les solutions d'un monde nouveau. Alors, la métamorphose d'une chenille devient un sujet de recherche. Des scientifiques ont découvert que son cocon, son fil de soie est composé de deux protéines seulement. À l'Université de Tufts dans le Massachusetts, l'une d'elles, la fibroïne, a été isolée pour créer une matière innovante, intéressante pour la médecine. La fibroïne est compatible avec le corps humain, comme l'explique Fiorenzo Omenetto, directeur de Silklab aux États-Unis. Emportant avec lui ses propriétés étonnantes, le papillon parcourt la planète. À l'automne, les monarques migrent. Par millions, ils s'envolent depuis le nord des États-Unis et du Canada vers le Mexique pour y rester jusqu'au printemps suivant. Ils font donc 5 000 km en toute endurance. Pour un papillon, rester au sec est une question de vie ou de mort. La pluie pourrait le clouer au sol. À Rochester, dans l'État de New York, le chercheur Chunlei Gui, grave au laser sur une plaque de métal une structure inspirée de l'aile de papillon Morpho, une espèce présente en Amérique du Sud. À l'issue de cette découverte, l'équipe a pu créer un métal insubmersible. Du jamais-vu. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Renouil