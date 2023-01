Papy et mamie : nouvelles stars des réseaux sociaux

Avec elle, une simple promenade en ville devient un bain de foule. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais à 68 ans, Danielle Renault est une star des réseaux sociaux. Du haut de ses deux millions d'abonnés sur le réseau social TikTok, la sexagénaire est devenue une icône chez les plus jeunes. Dans la rue autant de demandes de selfies, qui continuent de surprendre Danielle. C'est Arthur Lombard, influenceur de "Studio Danielle", qui repère le potentiel de Danielle. À l'époque, elle est l'aide soignante de son grand-père. Il filme ses réactions hautes en couleur. Les marques la repère. Depuis, voyages, cadeaux, Danielle s'offre une retraite dorée. Les seniors deviennent stars des réseaux sociaux, parfois malgré eux. Comme Andrée Dubois, 84 ans, un peu dépassée par sa notoriété. Devenue mamie TikTok grâce à des recettes de cuisine humoristiques et soigneusement mises en scène par Matthieu Lezeau, son petit-fils. Partager leur quotidien est devenu un business, leurs vidéos totalisent 40 millions de vues. Le succès permet à Matthieu de toucher un salaire confortable entre deux et trois mille euros par mois. TF1 | Reportage E. Spertino, A. Mersi Bakchich, A. Charles-Messance