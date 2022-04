Pâques au soleil : rappel des vacances !

Les vacanciers sont impatients. Pour certains, c'est week-end de Pâques au camping. Après deux années de fermeture au mois d'avril, le directeur retrouve ses clients et ils sont au rendez-vous. "Ce week-end de Pâques est exceptionnel. On a un taux de remplissage de 70%. C'est très beau pour un premier week-end de Pâques depuis trois ans", confie Daniel Damia, directeur du camping "Holiday Green". Au programme de ces touristes belges : profiter du soleil de la Côte d'Azur. La piscine est chauffée à 24 degrés et la baignade est revigorante. "On a l'impression d'être au mois d'août, en plein été" ; "c'est le paradis", lancent certains. En plus de la piscine, un parc aquatique est disponible pour les enfants, mais pas seulement. "C'est aussi pour les grands. Ça participe à l'amusement général. Pour la famille, c'est super ! C'est une bouffée d'oxygène", explique une mère de famille. La saison estivale s'annonce donc très bonne. Le camping "Holiday Green" affiche d'ores et déjà complet pour les mois de juillet et août . TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Guido