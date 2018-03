Pâques : que cachent les chocolats aromatisés ?

Ce week-end de Pâques, nous allons engloutir 15 000 tonnes de chocolats. Pour ce marché, c'est le deuxième temps fort de l'année après Noël. Mais du chocolat, on en mange aussi toute l'année. De nouveaux produits se sont imposés dans les rayons, les chocolats aromatisés. Non seulement, ces formules séduisent beaucoup, mais elles sont aussi très rentables. Comment s'y retrouver avec les dizaines de références qui se trouvent dans les rayons ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.