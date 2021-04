Pâques : il y a quelque chose qui cloche !

Un vaste bestiaire, de la basse-cour à la jungle, des créatures nocturnes ou légendaires, des rangées entières de lapins, mais dans cette grande surface, pas la moindre cloche. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, chez ce chocolatier français, les dinosaures sont les succès du moment. Les cloches, ils en ont très peu. C'est un produit qu'ils vendent beaucoup moins maintenant, au point de ne plus représenter que 3% des ventes de Pâques de cette enseigne contre 40% pour les figures fantaisies. Chaque année, une nouvelle collection pour des clients friands de nouveautés : le homard de Pâques, le hérisson, le lapin rockeur... À mille lieux des très sages créations d'antan. Sébastien Gaudard se souvient de ces cloches muettes du jeudi au dimanche de Pâques. Aux enfants, on les disait partis à Rome. Elles résonnaient à nouveau pour célébrer la résurrection de Christ. Un modèle incontournable donc, même si la cloche se vend un peu moins, y compris chez lui. Dans la pâtisserie familiale, des poissons, des coqs, et traditions de l'est, des lièvres, symbole de fertilité. De génération en génération, il est une tradition de Pâques qui n'a pas pris une ride : céder à la tentation du chocolat.