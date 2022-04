Pâques : la chasse aux œufs est ouverte !

Pour commencer, il faut chercher dans les buissons, le creux des souches et surtout bien regarder partout. Dans un grand bois, il y a 10 000 œufs à trouver. Alors, Anaïs et Manon scrutent derrière chaque arbre et fougère. "Là, c'est comme si c'était dans un grand jardin", lance une enfant. Mais attention, il y a quelques pièges : "se prendre des pieds dans les bâtons ou des branches". Les apprentis détectives sont assistés par leurs parents. Candice prend beaucoup de plaisir à chercher avec son fils. La chasse aux œufs de Pâques est organisée par le Secours populaire un peu partout dans le pays. A Brest, les bénévoles espèrent récolter près de 20 000 euros pour la solidarité internationale : des dons pour un village au Bénin et en Ukraine. "Le principe, c'est que les personnes achètent un permis de chasse à trois euros. Ça leur permet de trouver deux œufs et d'avoir un lot", explique Thierry Cloatre, secrétaire général du Secours populaire. En effet, les œufs ramassés ne sont pas en chocolat. Il faut les échanger au stand des cloches. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens