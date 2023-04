Pâques : la chasse est ouverte

Il y a ceux qui inspectent minutieusement, et les autres qui courent dans tous les sens. Les petits-chasseurs se sont mis en quête de jolis œufs colorés, soigneusement cachés dans le parc. Les enfants échangent ensuite leurs œufs en plastique contre des répliques en chocolat. Mais avant, il a fallu construire un petit nid pour accueillir les œufs. En tout, 3 000 œufs sont cachés dans l'immense parc de ce château en Moselle. Parmi tous les trésors, il y en a un qui accapare toute l'attention : un œuf doré à échanger contre une grosse surprise. Est-il dans un arbre ? contre un mur ? Personne ne sait. Soudain, la cloche retentit. L'œuf doré a été découvert. Le gagnant, c'est Thomas, 7 ans : "Je suis content. Comme ça, on peut avoir beaucoup plus de chocolats que les autres fois". Il repart avec un gros lapin de Pâques en récompense. Ici, tout le week-end, 150 kilos de chocolats seront engloutis. TF1 | Reportage T. Copleux, P. Lhermitte