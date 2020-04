Pâques : les chocolatiers rendent hommage aux soignants

Malgré la pandémie, les chocolatiers se mettent à l'œuvre pour produire les traditionnels lapins de Pâques. Cette année, ils les ont revisités pour rendre hommage aux personnels de santé. Chez le "Fournil de Chomedey", à Troyes (Aube), cela fait une semaine que les chocolatiers réalisent des petits lapins avec un masque. Dans d'autres pâtisseries, ces derniers sont en tenue de médecin et l'œuf de Pâques se transforme en virus. Qu'en pensent les clients ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.