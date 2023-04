Pâques : les Français avides de grand air

Les pieds dans le sable, sous un grand ciel bleu, la saison des pique-niques est lancée. Sur la plage, en famille ou entre amis, le plaisir de se retrouver par une belle journée ensoleillée. "Plutôt sympa de retrouver les amis et de retrouver le soleil ! Puis on vit 10 000 à l'heure, se reposer le week-end, ça fait du bien", lance une dame. Et pourquoi pas se poser dans l'herbe, jouer aux ballons avec les enfants. Plaisir simple d'une journée au grand air, un avant-goût d'été très apprécié. L'appel de la forêt pour les petits Robinson Crusoé et leurs papas, bâtisseurs de cabane en bout de bois. Grimper aux arbres, traverser de drôles de passerelles suspendues... Dans un parc de loisirs en pleine nature, ce samedi 8 avril 2023, c'était l'affluence. De petits lutins et de grands enfants heureux de partager de bons moments. Au point que certains en redemandent. Le parc a ouvert il y a tout juste une semaine. Les enfants sautent de joie. Douceur et soleil, ce long week-end de Pâques ne pouvait pas mieux commencer. TF1 | Reportage V. Capus D. Laborde