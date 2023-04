Pâques : une chasse aux oeufs à la ferme

Une sortie printanière pour les familles et une joyeuse chasse aux œufs pour les enfants. Des sacs à remplir au plus vite, car pour tous ces petits chasseurs, seul compte la quantité. Une recherche effrénée en plein champ avec une petite subtilité. Au début, il y a une petite carte. Deux œufs de chaque couleur doivent être récupérés. Une fois qu'on a tout attrapé, tous les petits œufs sont mis dans un sac afin de les échanger contre un chocolat, à l'accueil. Un participant dit que cela et beaucoup plus chaleureux de le faire dans un village, plus au calme et en famille. Des œufs en plastique cachés un peu partout, première étape nécessaire avant de pouvoir profiter du chocolat et des bonbons. Une chasse aux œufs à la ferme est aussi l’occasion de découvrir les animaux et de rendre visite à Jeannot, un lapin plutôt impressionnant et assez vigoureux, mais malgré tout très gentil. Emmanuelle Kieffer, de la ferme Kieffer à Limersheim (Bas-Rhin), dit que, souvent, les enfants voient les animaux dans un livre. Et quand ils les voient en vrai, les petits sont surpris que ces derniers bougent et fassent du bruit. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre