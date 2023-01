Par Toutatis ! Astérix et Obélix à la conquête de la Chine

C'est dans leur ADN. Astérix et Obélix ont toujours parcouru le monde au service des autres. Les voici donc en Chine, un empire menacé par les Romains. Pour raconter cette histoire, il a fallu au réalisateur Guillaume Canet deux ans de préparation. Le film comporte de nombreuses cascades, doublées d'effets spéciaux. La plupart des décors ont été construits en studio. Mais pour les scènes de bataille, l'équipe s'est déplacée dans les monts d'Auvergne avec plus de 300 figurants. Des batailles homériques et un casting impérial. Sur la photo de famille très nombreuse, il y a des stars de cinéma français et des talents plus inattendus. "J'ai pu découvrir un monde, un métier, des gens. Enfin, tout en même temps. C'était trop fun", déclare Angèle, auteure-compositrice-interprète, qui joue le rôle de Falbala. Zlatan Ibrahimovic, lui, est un soldat romain. Leur présence est un hommage aux auteurs de la bande dessinée. TF1 | Reportage S. De Vaissière, A. Janon