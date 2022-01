Paradis terrestre : la Côte d’Azur brésilienne

Un dégradé de vert et de bleu qui s’étend sur près de 100 kilomètres, c’est la côte du soleil. Le refuge pour une biodiversité exceptionnelle, mais aussi le repère chic et branché des stars et le paradis des kitesurfeurs. Pour mieux apprécier ce littoral sinueux, il faut prendre la mer. Ces eaux translucides, son sable fin, ont valu à Arraial do Cabo d’être élu l’une des cinq plus belles plages du monde. Et voici Búzios, un ancien village de pêcheurs, devenu célèbre grâce à une star du cinéma français venu y passer des vacances incognito. Après plusieurs séjours dans les années 60, Brigitte Bardot est devenue l’égérie du village. Ici, il est interdit de construire des maisons de plus de deux étages. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage C. Chapel, I. Piponiot, L. Rossi