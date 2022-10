Paralympisme dans le grand bain de 2024

Elle va se jeter à l’eau, et laisser la magie opérer. C’est un peu comme si la piscine faisait disparaître les différences, alors que la petite sirène n’a que ses bras comme nageoires. Née avec une luxation congénitale d’une vertèbre, Solène Sache, équipe de France de natation paralympique, est paraplégique. Elle est également privée d’abdominaux. Cependant, elle a une grande ambition : "les Jeux paralympiques de Paris 2024". Pour réussir, elle ne cesse de muscler ses bras. Elle ne recule devant aucun exercice. Elle fait sept heures en salle chaque semaine, presque le double dans l’eau, et beaucoup de logistique. À 19 ans, Solène vient d’avoir le permis, mais n’a pas encore une voiture adaptée. Elle a également eu son bac, mais s’offre deux ans pour mener à bien son projet. Et pour cela, elle peut compter sur le soutien de ses parents. Enchaîner les longueurs, à la seule force des bras matin et soir. Si elle décroche une médaille aux Jeux paralympiques de Paris 2024, cela se passerait dans l’Arena de Nanterre (Hauts-de-Seine). Ce serait la journée de ses rêves. Elle voudrait triompher devant ses proches, pour eux, mais aussi pour elle. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier