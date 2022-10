Parapente : figures libres sur la Côte d'Azur

En un vol, moins de deux minutes, les voltigeurs doivent enchaîner les figures. Il faut en faire le plus et le mieux possible. Une chorégraphie que certains répètent au sol avant la compétition, comme Julien Grosse, juge de la Fédération aéronautique internationale. Ces vols acrobatiques demandent de la concentration, de l'habileté, mais aussi une très bonne condition physique. Pourtant, à l'arrivée, Carole Leconte, acro-parapentiste, ne parle que de plaisir. Pour des raisons de sécurité, les figurent s'exécutent au-dessus de l'eau. L'atterrissage, lui, se fait sur la plage, au plus près du public. Ce dimanche 9 octobre 2022, les champions partagent le ciel avec des débutants. C'est seulement le deuxième vol en parapente de Jerry, en biplace. Yann Dosogne, le moniteur de Cap Martin Parapente, peut déjà lui faire goûter aux joies de l'acrobatie. La compétition accueille les meilleurs pilotes de voltige aérienne de France. Mais à partir de 4 ans, tout le monde peut se jeter au-dessus de l'eau pour un baptême. TF1 | Reportage A. Flieller, B. Taïb.