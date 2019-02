Parc les Angles : les animaux dans leur espace naturel

Le parc animalier les Angles figure parmi les zoos français qui proposent d'approcher les animaux le plus près possible. Dans cette réserve des Pyrénées-Orientales, les espèces vivent en semi-liberté dans leur habitat naturel. L'ours lui est menacé de disparition dans le pays. Une des raisons qui poussent les zoos et parcs animaliers à échanger des animaux pour la reproduction, mais également pour éviter la consanguinité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.