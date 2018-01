Le parc animalier des Angles offre un accès exceptionnel aux animaux

Le parc animalier des Angles, dans les Pyrénées-Orientales, propose à ses visiteurs de longues heures de promenade comme si vous étiez en pleine nature. C'est un endroit magique et qui l'est devenu encore un peu plus depuis que la neige a tout couvert. Il offre un accès exceptionnel aux animaux, comme des bouquetins, des mouflons ou encore des isards en semi-liberté. Dans ce parc de trente-sept hectares, on compte treize espèces différentes qui ont vécu ou qui vivent encore dans les Pyrénées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.