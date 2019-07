Parc animalier d'Auvergne : dans les pas d'un soigneur d'un jour

Durant trois heures de temps, être un soigneur d'un jour auprès du parc animalier d'Auvergne permet de vivre une expérience privilégiée. Le soigneur d'un jour partage les missions quotidiennes des soigneurs professionnels. Il peut approcher les animaux et leur distribuer de la nourriture. Cette activité vous est proposée à 185 euros pour deux personnes afin de découvrir les coulisses du zoo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.