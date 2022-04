Parc animalier : un parfum d'aventure

Quand le soleil est là, il en faut parfois peu pour être heureux. Si certains sont du genre expressifs, d'autres préfèrent le repos le plus absolu, ou encore jouer aux explorateurs parmi le millier d'animaux présents dans le parc. Aujourd'hui, au Pal, l'attraction principale c'est d'être réunie en famille ou entre amis. Pour ce premier jour d'ouverture, Manon est venue avec son parrain pour vivre l'expérience de soigneur d'un jour. Au programme : trois heures d'immersion au plus près du quotidien des soigneurs du parc. Ici, ils remettent du bambou à un couple de pandas roux avant de nourrir les tigres. En plus des animaux, 30 attractions pour petits et grands sont également réparties dans le parc. La nouveauté cette année, c'est la rivière du lion, une aire de jeux géante à destination des familles, des surprises qui séduisent les vacanciers et les fidèles du Pal. D'après la direction, une partie du succès du parc est assurée grâce à une météo au beau fixe. Avec plus de 4 000 entrées aujourd'hui, le Pal est idéalement lancé cette année. T F1 | Reportage G. Frixon, T. Gathy