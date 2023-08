Une structure gonflable s'envole : drame dans un parc de loisirs

Une rafale de vent a fait s'envoler une structure gonflable d'une tonne dimanche dans le Var. En famille pour un anniversaire, un père et son enfant de trois ans et demi ont été projetés dans les airs, à plusieurs dizaines de mètres et grièvement blessés. "On les a retrouvés blessés gravement. Les premiers soins ont été prodigués rapidement. Le père avec son enfant ont été pris en charge par les soins et ont été dirigés vers les structures hospitalières de Marseille", rapporte le capitaine Fabrice Bernard, commandant des opérations de secours, service départemental d'incendie et de secours du Var (SDIS 83). Alors comment cette structure peut-elle s'envoler aussi facilement ? Des rafales jusqu'à 55 km/h étaient annoncées. Mais les voisins remettent en question la gestion de l'attraction. Le gérant témoigne anonymement, il dit avoir été surpris par la violence du vent. Une enquête a été menée par la gendarmerie pour déterminer les circonstances de l'accident. Ce dimanche soir, les victimes sont toujours dans un état critique. TF1 | Reportage C. Gerbolot, N. Carme