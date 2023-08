Parc de loisirs : vis ma vie de saisonnier

Au parc Le PAL, tout est fait pour en profiter au maximum. Ses 350 saisonniers ont chacun leurs petites habitudes. Le manège est, par exemple, l'une des attractions phares des lieux. Les quads sont propulsés jusqu'à 90 kilomètres à l'heure. Mais, il n'y a pas que le manège qui va à toute vitesse. Sécurité oblige, Chloé a les yeux partout. Il y avait beaucoup de monde à installer. Pour traverser le parc de 50 hectares, la voiturette est la bienvenue. Nous avons essayé les ailes volantes. Seul aux commandes, Damien a une astuce toute simple pour atténuer la chaleur ambiante. Au PAL, de l'eau, il y en a presque partout, notamment vers les animaux. Depuis quatre ans, Magalie est aux petits soins des primates. À douze heures et demie, c'est l'heure du déjeuner pour les Maki catta. C'est un moment toujours particulier, où tous les sens du soigneur sont en éveil. À quelques battements d'ailes de là, nous sommes partis rejoindre Bastien pour son spectacle de perroquet. Passionné, il pourrait parler de ses oiseaux pendant des heures. Il nous a distribué des graines de tournesol, des morceaux de pommes, quelques conseils et le tour est presque joué. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive