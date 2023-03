Parc national : à l'assaut des "Picos de Europa"

Imaginez des pics abrupts comme des dents acérées, repères du plus grand prédateur de la péninsule ibérique, les loups. Ici, la terre s'est soudainement étirée jusqu'à 2 650 mètres d'altitude. Il faut être prêt à chausser les raquettes et à se lever tôt. L'aube et le crépuscule sont les meilleurs moments pour observer les loups. On regarde de loin avec des jumelles, car la zone est difficile d'accès pour les humains. Environ 300 loups peuplent ces montagnes. Et si l'Homme veut s'y installer, la communion avec la nature doit être totale. Comme à Covadonga (Espagne), une basilique nichée entre les cols. Le prêtre David Cueto nous y accueille. Chaque année, un million de pèlerins visitent ce lieu hautement symbolique. Ils sont quatre prêtres à vivre ici à l'année pour veiller sur ce sanctuaire à flanc de falaise. Pour atteindre le ciel, certains sont prêts à tout. Même à partir à l'assaut d'un monstre de la nature, des falaises de roches calcaires de 300 mètres de haut. Juan Luis Guilluy Arenas, guide de montagne, a grandi aux pieds de ces montagnes et en connaît tous les secrets. Si vous êtes sujet au vertige, mieux vaut tout de même s'abstenir. Mais pour arriver en haut, c'est un autre voyage et il ne s'offre qu'aux plus audacieux. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito