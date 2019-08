Parc national de la Guadeloupe : voyage entre terre et mer

Le parc national de la Guadeloupe s'étend sur 1 400 hectares de parc terrestre et maritime, où se trouve la plus grande barrière de corail des petites Antilles. Au-dessus de l'eau, l'îlet des sternes constitue un refuge idéal à la reproduction d'oiseaux caribéens menacés. Au cœur de la réserve se dresse la forêt marécageuse et son arbre endémique, le mangle médaille. Et à plus de 1 400 mètres d'altitude, la Soufrière, le volcan emblématique de l'archipel est toujours en activité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.