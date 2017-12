Le Parc des Princes a rendu hommage à Johnny Hallyday

Un hommage a été rendu à Johnny Hallyday au Parc des Princes avant le match du PSG contre Lille. Le chanteur avait organisé son premier grand concert dans cette enceinte en 1993. Chaque but inscrit au cours de la rencontre était accompagné du célèbre refrain du titre "Allumer le feu". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 09 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.