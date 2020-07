Parc Saint-Paul dans l'Oise : une femme meurt en chutant d'un manège

Une attraction du parc Saint-Paul, dans l'Oise, est fermée au public. En cause, une femme d'une trentaine d'années est morte samedi après-midi après avoir été éjectée d'un manège dans un virage. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherches. Des témoins ont assuré que la victime aurait eu un malaise et n'arrivait plus à s'accrocher. Déjà en 2009, une autre personne avait perdu la vie sur cette montagne russe.