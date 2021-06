Parcoursup : des bons élèves victimes de l'algorithme ?

En classe de terminale, Sirine est une bonne élève. Elle a postulé pour des écoles de commerce et pour Sciences Po. Pourtant, lorsqu'elle se rend sur Parcoursup, elle a été refusée de 40 vœux. Sirine fait partie de la première génération concernée par la réforme du baccalauréat. Les filières S, ES, ou L sont finies. Il faut désormais choisir parmi 12 spécialités dès la fin de la seconde. À cette difficulté s'ajoute la question des critères de sélection des établissements. "On ne sait pas en fait exactement sur quels critères ils se basent. Est-ce que c'est uniquement sur les notes, ou par rapport au rang qu'elle occupe dans sa classe", se demande Nadia, mère de Sirine. Avec Parcoursup, chaque établissement peut adapter l'algorithme de l'éducation nationale. Autrement dit, chacun choisit ses critères. Un fonctionnement opaque pointé du doigt par certains syndicats étudiants. "On a attaqué en justice les algorithmes pour forcer le gouvernement, les rectorats, les universités à les publier, pour montrer sur quoi est-ce que les étudiants sont sélectionnés. Et pour montrer aussi qu'il y a une sélection", précise Adrien Liénard, vice-président de l'Union nationale des étudiants de France (Unef). À cela s'ajoutent de meilleurs résultats au bac. En 2020, deux bacheliers sur trois ont décroché une mention. Mais, la sélection est devenue de plus en plus rude. Comme le constate,Vincent Tiberj, professeur des Universités - Sciences Po Bordeaux, Pessac (Gironde). À partir du 16 juin, les candidats, n'ayant toujours pas reçu de proposition d'admission, pourront formuler dix vœux supplémentaires et postuler dans les formations où il reste de la place.