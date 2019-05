Parcoursup : un bug pénalise 67 000 élèves

Parcoursup se retrouve au cœur de bien de polémiques. Et, le dernier dysfonctionnement en date ne va pas arranger les choses. Soixante-sept mille lycéens ont reçu, par erreur, une réponse positive, alors qu'ils n'étaient que sur liste d'attente. Quatre cents formations sont concernées par ce bug. Le ministère de l'Enseignement supérieur promet de régler ce problème très rapidement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.