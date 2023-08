Parcs aquatiques, lacs : ils profitent de la canicule

Ce vendredi 18 août était une bonne journée pour le parc aquatique d’Agen (Lot-et-Garonne) avec 37°C et un soleil cuisant . Même notre caméra n'a pas résisté à un peu de fraîcheur. Après plusieurs semaines de baisse de fréquentation à cause du temps mitigé, le parc retrouve ses visiteurs. Ils étaient 3 000 aujourd'hui, soit 800 de plus que prévu. Si bien qu'il a fallu solliciter une vingtaine de saisonniers de plus qu'à l'habitude. Il faut dire qu'il y a ici 50 000 mètres carrés de glisse à surveiller, 18 toboggans et une piscine à vagues. Autant d'arguments pour convaincre les visiteurs de débourser 28 euros à l'entrée. Pour alimenter le parc, il faut renouveler, traiter et chlorer 75 000 litres d'eau chaque jour. Dans une base de loisirs à Flumet (Savoie), les visiteurs peuvent profiter à 900 mètres d'altitude la fraîcheur de la montagne et d'un lac au milieu des arbres. Pendant les fortes chaleurs, comme aujourd'hui, la base de loisirs est souvent saturée. C'est pourquoi, il a fallu dans la commune voisine, à Praz-sur-Arly (Haute-Savoie), mettre sur pied un deuxième espace aquatique. TF1 | Reportage T. Leproux, L. Cloix, M. Chaize