Parcs d’attractions : c’est reparti pour un tour !

Après trois mois de fermeture annuelle, le parc d'attractions Walibi Rhône-Alpes a rouvert ses portes pour les vacances de printemps. Il faut dire que cela enchante petits et grands : "ça fait du bien aux enfants et au moral", "c'est vraiment un super moment pour nous". Cette nouvelle saison a été préparée depuis plusieurs semaines. Avant l'arrivée des visiteurs, les équipes de nettoyage n'ont pas une minute de répit. Entretien des allées et des espaces verts, la remise en beauté nécessite plus de 50 litres de peinture. Pour cette saison, le parc a recruté 200 saisonniers. Pour ceux qui vivent leur premier jour de travail, il faut tout apprendre. Et la répétition générale est valable aussi bien en caisse que sur les 33 manèges. D'ailleurs, conformément à l'obligation légale, les attractions sont toutes contrôlées en début d'année par un cabinet indépendant. Et avant les clients, ce sont des mannequins bleus qui testent l'attraction. Un peu plus loin, les plongeurs professionnels répètent le spectacle aquatique qu'ils vont jouer trois fois par jour pendant six mois. Grâce à un tarif promotionnel de 28 euros l'entrée, le parc espère battre son record de l'an dernier avec plus de 600 000 visiteurs. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys