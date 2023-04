Parcs d’attractions : les vertiges du grand 8 !

La bande son est indémodable, les photos vous mettent toujours autant en valeur. Toutatis, le dernier-né des grands 8 vous fait même pleurer. Les raisons du stress, les voici : jusqu’à 110 kilomètres par heure, c’est un record en France ; 23 fois en apesanteur, les fesses décollées du siège ; et une montée à 51 mètres de haut. Les Gaulois sortent les muscles et les sesterces dans ce marché très concurrentiel : 36 millions d’euros, c’est le plus gros investissement de l’histoire du parc. La nouveauté génère l’attente, il fallait en moyenne 1h pour s’installer dans ce train ultra sécurisé. Tous les sièges sont vérifiés chaque matin. Les trains ont été testés pendant trois mois avant d’être mis en service. L’attraction doit servir de locomotive pour vendre encore plus de produits dérivés et dépasser le record de 2 600 milles visiteurs. Mais comment garantir le succès d’une montagne russe ? Elle doit correspondre à la cible : les enfants ou les adultes. Elle doit aussi impressionner pour provoquer de l’adrénaline. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine H. Riou Du Cosquer V. Abellaneda