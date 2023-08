Parcs d'attractions : quelles sont les règles de sécurité ?

Avant de monter dans un manège, vous vous posez parfois cette question : "les accidents sont-ils fréquents ?". Selon les derniers chiffres disponibles datant de 2015, 459 accidents ont été recensés en quatre ans, soit une centaine par an. La plupart sans gravité avec de légères blessures. Les accidents mortels, eux, sont extrêmement rares. Depuis début 2022, différents articles de presse font mention de cinq décès. Chaque année, 35 000 fêtes foraines sont organisés en France. Qui contrôle ? Depuis 2008, la loi impose à tous les manèges un contrôle technique lors de l'installation. Il doit être effectué par un organisme privé agréé par l’État. Il en existe une dizaine en France. Le contrôle doit être renouvelé chaque année pour les manèges à sensation forte comme les Grands Huit et tous les trois ans pour les manèges pour enfant. Un certificat de contrôle technique est ensuite délivré. Sans cette attestation, les municipalités doivent ordonner la fermeture du manège. Quand faut-il arrêter un manège ? Il doit être arrêté lorsque le vent dépasse les 70km/h. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, T. Vartanian