Parfums d’intérieur : pourquoi les Français en raffolent

Quand Julia nous ouvre les portes de son salon, c'est comme si nous entrions dans un cocon. Des odeurs sucrées, de vanille, de fleur d’oranger qui nous enveloppent. Le marché du parfum d’intérieur s’est envolé. Dans ce magasin de décoration, le rayon de senteurs, avec ses produits à une vingtaine d’euros, n’a jamais aussi bien marché. “Depuis le Covid, on a eu une hausse des ventes de 20%”. Une tendance façonnée notamment par Antoine. Il est maître parfumeur et son ingrédient star du parfum d'intérieur actuellement est la vanille régressive. Dans sa palette, on trouve aussi des notes herbacées telles que la lavande ou la mandarine vivifiante. "Maintenant, la moitié de note temps, on a un masque sous le nez ou on est confiné chez soi. On a besoin d'ouvrir l'horizon, de se sentir dans un espace beaucoup plus grand. Donc, le parfum joue ce rôle là. Il vous aide à vous échapper." S’échapper avec modération, surtout si vous êtes amateur de bougie. La combustion génère des composés toxiques. Voilà pourquoi, les fabricants ont, depuis peu, une obligation d'étiquetage. Ce n’est pas le cas pour les diffuseurs et autres sprays qui ne sont pourtant pas exempts de substances nocives donc il faut limiter au maximum l’utilisation. C’est la conclusion des études de cette ingénieur en qualité de l’air et cela lui pose problème. Pour minimiser le risque, les industriels travaillent sur de nouvelles façons de diffuser le parfum. Il a fallu trois ans de recherches pour aboutir à cette nouvelle technologie. Ces billes gorgées de parfum sont ensuite placées dans ce diffuseur. Autres alternatives, complètement naturelles, le bicarbonate de soude ou l’orange parsemé de clous de girofle. Des désodorisants sans risques et économiques. T F1 | Reportage M. Brossard, E. Fourny