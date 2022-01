Parfums : l'intelligence artificielle a du nez

Des parfums personnalisables, oniriques, sexy, luxueux, et même empilables, la course à la conquête des 15-25 ans a bien démarré. Ils sont douze millions en France, une manne pour les marques. Alors, depuis 5 ans, le flacon se mue en objet de séduction. Une nouvelle approche marketing et publicitaire qui va encore plus loin avec un flacon-robot, premier parfum connecter. "Il y a 15 ans, on a été connu avec One million qui était un lingot d'or. Maintenant, on a choisi de faire un robot vraiment adapté aux besoins de cette génération Z. C'est un parfum qui a une puce dans le capot du parfum qui permet de se connecter à des réseaux sociaux, de se connecter à des plateformes comme Snapchat, TikTok ou Instagram", explique-t-il. Une playlist, une danse interactive ou encore des jeux, si le design déclenche l'achat, c'est le jus qui fidélise. Et là encore, l'intelligence artificielle s'immisce dans les laboratoires. À l'école Givaudan, premier parfumeur au monde, les robots ont du nez. Une machine offre des millions de possibilités d'accord de senteur instantanément pour créer l'ébauche d'un parfum. Économie de temps, d'argent et de matières premières, les élèves parfumeurs apprennent désormais à ne plus s'en passer. Avec l'intelligence artificielle, crée un parfum va trois fois plus vite. Il n'en reste que le parfumeur a toujours le dernier mot. La machine propose, le compositeur crée une histoire, une émotion. "À la fin, c'est moi qui vais sentir, c'est le consommateur qui va le porter. Avoir du nez, c'est avoir de l'intuition", affirme Calice Becker, parfumeuse, directrice de l'école de parfumerie de Givaudan à Argenteuil (Val-d'Oise). TF1 | Reportage C. Magne, W. Wuillemin