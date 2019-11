Paris 2024 : découvrez en avant-première le village olympique

À cheval sur trois communes, le village olympique va être implanté au nord-ouest de Paris. Selon le directeur de Paris 2024, il sera révolutionnaire. La promesse de l'après-Jeux olympiques, c'est de permettre à six mille habitants et six mille salariés de prendre possession des lieux dès 2025. Les infrastructures devront être prêtes dans quarante-neuf mois et sept jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.