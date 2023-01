Paris capitale poubelle : quelles solutions ?

Paris, sa Tour Eiffel, sa magie, et son insalubrité. Chaque jour dans la capitale, 3 000 tonnes de déchets sont ramassées, mais visiblement, ce n'est pas suffisant. Dans une rue, à quelques centaines de mètres de la Basilique du Sacré Cœur, ce sont les déchets des commerces du quartier qui posent problème. Par manque d'espace dans les boutiques, ils sont stockés dehors. Autre fléau des trottoirs parisiens, les déjections canines. Pour lutter contre les incivilités dans son quartier et pour provoquer une prise de conscience, Cécile Briand a une méthode bien à elle. Le principal défi en matière de propreté, ce sont les incivilités. Pour lutter contre, la mairie a un plan. En 2022, plus d'1,5 million de PV ont été dressés par la police municipale. La mairie veut désormais durcir sa politique en la matière. Chaque année, à Paris, les services de nettoyage ramassent 350 tonnes de mégots. Dans chaque arrondissement, les brigades "Urgence Propreté" interviennent dès qu'un signalement est effectué. L'ensemble de la capitale ne compte qu'un peu moins de 200 agents. Et pour une question d'hygiène, ces collectes rapides sont essentielles. Près de 7 000 agents sont mobilisés pour nettoyer les rues de la capitale, pour que Paris reste la plus belle ville du monde. TF1 | Reportage T. Misrachi, H. Massiot