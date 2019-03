Paris : les forains sont descendus dans les rues

Les forains se mobilisent pour la première fois ce 16 mars 2019. Ils dénoncent le manque de reconnaissance du gouvernement vis-à-vis de leur profession. Ils protestent surtout contre une ordonnance qui remonte à avril 2017, les obligeant à répondre aux appels d'offre des mairies pour exercer leur travail. Ceci complique leur métier et les contraint à se mettre en concurrence avec des grands groupes qui leur font de l'ombre. Pour marquer la fin de l'opération escargot, ils se sont donné rendez-vous à la porte de Vincennes cet après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.