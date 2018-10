Paris Games Week : immersion dans le temple du jeu vidéo

C'est un rendez-vous qui rend fou les enfants. Le plus grand salon du jeu vidéo a ouvert ses portes vendredi 26 octobre à Paris, en pleine vacances de la Toussaint. 300 mille visiteurs sont attendus jusqu'à mardi 30 octobre. Et comme chaque année, les participants n'ont d'yeux que pour les jeux. Nos équipes se sont plongées dans leur regard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.