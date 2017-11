On pourrait se croire dans les tribunes du Parc des princes et pourtant les joueurs ne s'affrontent que par manettes interposées. La Paris Games week attire des milliers de spectateurs dans ses tribunes et des millions d'internautes en direct. Lors de cet événement, des tournois de jeux vidéo sont organisés, avec parfois autant de ferveur que dans les tribunes durant un match de football.