Paris-Kiev : des cadeaux envoyés à 2 000 km

Juste avant les vacances dans une école parisienne, c'est l'effervescence. Les dons affluent pour l'Ukraine et il y a de tout, mais aussi des vêtements pour le grand froid, et puis des cadeaux de Noël. Ce sont les mères du quartier qui se sont mobilisées pour faire cette collecte et le succès est au rendez-vous. Des dizaines de cartons se remplissent. Catherine, une élève de sixième a, elle aussi, apporté ses cadeaux, avec une attention spéciale : une petite boîte de musique avec des chocolats. Le convoyage de ces dons va prendre plusieurs jours. Ce sont d'abord ces bénévoles qui rassemblent eux-mêmes le chargement au point de départ. Puis, c'est une entreprise qui va acheminer depuis la région parisienne ces dizaines de palettes d'aides humanitaires vers l'Ukraine, plus précisément à Berdytchiv, une ville qui a des liens avec la France. Honoré de Balzac s'y est marié avec une princesse polonaise autrefois. Mais surtout, parce qu'elle est loin des lignes de front, de très nombreux déplacés fuyant les bombardements s'y sont installés. Et juste avant Noël, l'arrivée de cette aide de fin d'année fait chaud au cœur de ces Ukrainiens. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard et L. Caboche