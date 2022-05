Paris : les casseurs ont gâché le défilé

Un déchaînement de violence. En amont du cortège parisien, des casseurs, habillés en noir et cagoulés, s'en prennent rapidement à plusieurs banques. Quelques minutes plus tard, ils cassent le mur de l'agence et se servent des débris comme projectiles contre les forces de l'ordre. Indifféremment, des agences immobilières et des supermarchés ont été saccagés. Plusieurs affrontements avec la police et des barricades en feu. Alors que les pompiers tentent d'éteindre un incendie, une manifestante au casque orange s'en prend à eux. Les pompiers de Paris ont rapidement réagi et dénoncé une sauvagerie. Une dizaine de blessés parmi eux et des forces de l'ordre. Plus de 45 personnes ont été interpellées. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Larradet, T. Bruck