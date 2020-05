Paris - Lyon : deux stratégies différentes pour les transports en commun

Le premier test de ce 11 mai sera sans conteste celui des transports en commun. À Lyon, on compte sur le civisme des voyageurs durant les semaines à venir. Pas question de condamner un siège sur deux. "Il y a énormément d'espace dans cette rame de métro, bien plus large de celle qu'on peut voir sur d'autres réseaux, notamment parisien. Puis on est côte à côte, pas face à face. On porte un masque et on respecte les distances", explique Fouziya Bouzerda, directrice du Sytral, devant nos caméras. Autre stratégie dans le métro parisien : des agents RATP seront postés dans une trentaine de stations pour sensibiliser les usagers. Du gel hydroalcoolique leur sera mis à disposition pour les inciter à en prendre. Dans la deuxième agglomération française, plutôt que de vous laver les mains, on préfère éviter que vous vous croisiez. Les sens de la marche sont indiqués au sol. Les trams s’arrêteront aussi deux fois : un premier arrêt pour la descente et un second à une centaine de mètres plus loin pour la montée. Mais toutes ces mesures ne seront efficaces, à Lyon comme à Paris, que si le nombre de passagers est beaucoup plus faible qu'en temps normal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.