Paris : neutralisation d'une bombe de 1944

Le quartier de La Chapelle, dans le nord de Paris a été bouclé. Pour cause, un obus de 1944 va être neutralisé. C'est une opération délicate qui consiste à faire exploser la bombe dans un caisson spécial. Près de 2 000 habitants ont été évacués pour ce faire. Comment ces derniers ont-ils réagi ?