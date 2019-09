Paris : réouverture du Théâtre du Châtelet

Les Parisiens ont célébré la réouverture du Théâtre du Châtelet, fermé durant deux ans et demi pour des travaux de restauration. Ce bijou de notre patrimoine date de la fin du XIXème siècle. Plusieurs centaines de personnes ont pu redécouvrir la salle mythique du Châtelet. Les architectes ont dû restaurer chaque balcon, pièce et dorure pour attirer les foules. Et ce, en utilisant des technologies modernes. Un coup de jeune qui a coûté 32 millions d'euros à la ville de Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.