Paris sous haute surveillance durant le match PSG/Bayern Munich

Le match PSG/Bayern sera diffusé sur écran géant au Parc des Princes devant 5 000 spectateurs. Ce dimanche matin, les policiers ont verrouillé le périmètre et ont bloqué les rues aux alentours. Malgré tout, les gérants des cafés ainsi que les commerçants des Champs-Élysées craignent les débordements. Ils ont déjà pris des dispositions. Par ailleurs, le masque est obligatoire dans une large zone. La préfecture annonce une verbalisation systématique s'il n'est pas porté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.