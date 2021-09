Paris sportifs : éviter les arnaques

Il préfère rester anonyme. Nous l’appellerons Paul. Il y a quelques mois, cet étudiant en Finance, s’est inscrit sur un site de paris sportifs. Il y met toutes ses économies. L’offre est alléchante. Le parieur verse l’argent au site qui s’occupe de jouer à sa place. et lui promet 10% de rentabilité chaque mois. Paul a versé plus de 13 000 euros sans soupçonner la fraude. “Pour moi, tout m’avait l’air légal. Ils avaient une équipe de traders expérimentés. À aucun moment, ça ne disait que c’était de l’arnaque. Sur les 10 000 euros qui me doivent me revenir. Je n’ai, au fait, rien reçu. Je me sens trahi ”. L’homme poursuivi, c’est Thomas Boursin. Actuellement, mis en examen. À seulement 24 ans, on le décrit comme le Bernard Madoff des paris sportifs car il aurait utilisé le même système pyramidal de fraude. Pour payer les intérêts des premiers parieurs, le site se serait servi de l’argent des nouveaux adhérents. Des centaines de victimes sont dupés. Jusqu’à 50 millions d’euros de préjudices. Pour cet avocat, ce serait la plus grande escroquerie jamais vue dans le monde du pari sportif dans notre pays. Le site est actuellement fermé. La Française des jeux a déposé une plainte.