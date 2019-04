Paris : des supermarchés à la conquête des consommateurs nocturnes

Face à la concurrence des entreprises de livraison à domicile, certaines enseignes ripostent et restent accessibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dans notre pays. Leur objectif est de conquérir le marché des consommateurs nocturnes. À Paris, une dizaine de magasins expérimentent cette pratique qui existe déjà aux États-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.