Paris : un robot pour livrer les courses

Dans trois mois, un petit robot sera testé dans des magasins de la capitale. Il s'agit du droïde, un caddie autonome inspiré de Star Wars. Il est capable de reconnaître un client et de le suivre partout dans la boutique. Mais, comment fonctionne-t-il concrètement ? À quoi sert-il ? Comment les achats sur Internet seront-ils livrés ? Les éléments de réponse avec Nathalie Pellerin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.