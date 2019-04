Paris : une grue menace de s'effondrer dans le 16ème arrondissement

Une centaine d'appartements ont dû être évacuées dans le 16ème arrondissement de Paris, dans la soirée du 12 avril 2019. Le chantier d'un parking a fragilisé la chaussée. Une grue de 50 mètres de haut risque désormais de s'effondrer et menace une dizaine d'immeubles. Les riverains ne savent toujours pas à quel moment ils devront retourner chez eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.