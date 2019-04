Paris : une grue menace toujours de s'effondrer dans le 16e arrondissement

Dans le 16e arrondissement de Paris, un quartier entier a été évacué d'urgence vendredi soir. Le chantier d'un parking souterrain a fragilisé la chaussée et son mur de soutènement risque de tomber sur le socle d'une grue qui se trouve dans la fosse. Toute la journée, jusqu'à ce soir, des camions de remblais ont déchargé des tonnes de terre dans cette dernière afin de colmater la fissure dans le sol. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.